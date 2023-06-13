Происшествия 13 июня 2023, 19:20 Массовое ДТП с фурой произошло в Новосибирской области

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Авария с участием фуры произошла накануне в Болотнинском районе Новосибирской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД по региону.

По информации ведомства, фура Volvo протаранила «Газель», МАЗ, Freightliner, кроссовер Volksvagen Tiguan, которые ехали в попутном направлении, после чего вылетела в кювет.

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В результате случившегося сильно пострадал водитель «Газели». О других пострадавших не сообщается. На кадрах, появившихся в соцсетях, видны сильно поврежденные автомобили.