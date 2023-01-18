Происшествия 18 января 2023, 13:44 Массовое ДТП с фурами произошло на тюменской «трассе смерти»

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Массовая авария с участием четырех фур произошла вечером во вторник, 17 января, на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло на 498-м километре трассы в Уватском районе. По предварительным данным, 46-летний водитель большегруза Volvo из Тюмени пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. В итоге он столкнулся со встречной фуре. От удара автомобиль попутно зацепил еще два грузовика.

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В результате в аварии пострадали два водителя. Один получил тяжелую травму ноги и ребер, другой — конечностей и головы. Движение на трассе частично ограничили. По факту ДТП организована проверка.

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