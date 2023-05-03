Эксклюзив 03 мая 2023, 07:17 Массовое ДТП с двумя пострадавшими случилось на 57-м км МКАД Четыре автомобиля столкнулись на внешней стороне 57-го км МКАД, два человека пострадали РИА «Новости»

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Ночью 3 мая на внешней стороне 57-го километра МКАД в Западном административном округе Москвы случилось массовое ДТП. Столкнулись четыре машины, пострадали водитель и пассажир такси, сообщил источник «360».

Авария произошла около 00:30, оперативные службы отправили к месту ЧП. По предварительным данным, такси Skoda Rapid столкнулось с BMW, Volvo и Mercedes-Benz Sprinter. Пострадали люди в первой машине — водителя 1980 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой отправили в Боткинскую больницу, пассажирку 1974 года рождения с ушибом поясничного отдела позвоночника и мягких тканей головы увезли в горбольницу № 1 имени Н. И. Пирогова.

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