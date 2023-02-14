Происшествия 14 февраля 2023, 15:12 Массовое ДТП с автобусом произошло в Нижнем Новгороде

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Во вторник, 14 февраля, в Нижнем Новгороде столкнулись четыре автомобиля и автобус. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД региона.

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Авария случилась на улице Родионова рано утром. Chevrolet под управлением 23-летнего молодого человека при перестроении задел автобус и вылетел на полосу встречного движения. Там он столкнулся с Lexus, Volkswagen и еще одним Chevrolet. В результате аварии пострадали два водителя легковушек.