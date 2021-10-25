Массовое ДТП с автобусом, грузовиками и легковушкой произошло в Солнечногорске

В Солнечногорске столкнулись автобус, два грузовика, «газель» и легковушка. Пострадали два человека. Прокуратура Московской области начала проверку обстоятельств аварии.

«По указанию исполняющего обязанности прокурора Московской области Андрея Ганцева на место происшествия выехал Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов», — сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Ранее в пресс-службе областного главка МВД ТАСС сообщили о массовом ДТП на на 34-м километре трассы М10 «Россия». По данным полиции, грузовик MAN врезался в рейсовый автобус, который ехал попутно. Он столкнулся с еще одним грузовиком, «газелью» и легковушкой. Два человека получили травмы различной степени тяжести. Информации о состоянии пострадавших и причине аварии пока нет.

На месте ДТП, которое произошло днем 25 октября, работают полицейские.