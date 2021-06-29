Массовое ДТП произошло во Владивостоке

Авария с участием восьми машин произошла во Владивостоке. Об этом сообщил RT со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

По данным сайта «Дни.ру», один из автомобилей врезался в другой при перестроении. Тот врезался еще в один. А последний — в пять других машин.

В результате ДТП никто не пострадал.

Ранее в Санкт-Петербурге случилось ДТП, в результате которого один человек погиб. Авария произошла в Пушкинском районе на перекрестке Сетевой и Автомобильной улиц.