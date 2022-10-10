Массовое ДТП произошло в Волгоградской области | 360°

Происшествия 10 октября 2022, 16:21 Поделиться Telegram

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Viber Массовое ДТП произошло в Волгоградской области

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Три человека пострадали в аварии с участием грузовика, фургона и двух легковых автомобилей, которая произошла 9 октября в Городищенском районе Волгоградской области. Об этом сообщило издание «Новости Волгограда» со ссылкой на МВД.

По предварительным данным, водитель фургона Volkswagen Crafter превысил скорость при обгоне и врезался во встречный Volkswagen Touareg. Автомобиль врезался в другую попутную машину и грузовик.

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Пострадали водитель Volkswagen Touareg и двое пассажиров 75 и 56 лет. Им оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

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