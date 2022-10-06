Массовое ДТП произошло в центре Краснодара. Один человек пострадал | 360°

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Массовое ДТП произошло в центре Краснодара. Один человек пострадал

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Накануне вечером в Краснодаре на пересечении улиц Красной и Гоголя произошло массовое ДТП. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артема Коноваленко.

Водитель автомобиля Lada Granta проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Audi. Из-за сильного удара иномарку отбросило на припаркованный BMW, который протаранил Hyundai.

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В результате случившегося пострадал пассажир в автомобиле Audi. Ему потребовалась помощь медиков.

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Краснодар

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