Массовое ДТП произошло в центре Краснодара. Один человек пострадал | 360°

Происшествия 06 октября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

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Viber Массовое ДТП произошло в центре Краснодара. Один человек пострадал

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Накануне вечером в Краснодаре на пересечении улиц Красной и Гоголя произошло массовое ДТП. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД РФ по Краснодару Артема Коноваленко.

Водитель автомобиля Lada Granta проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Audi. Из-за сильного удара иномарку отбросило на припаркованный BMW, который протаранил Hyundai.

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В результате случившегося пострадал пассажир в автомобиле Audi. Ему потребовалась помощь медиков.

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