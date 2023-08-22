Происшествия 22 августа 2023, 13:32 Массовое ДТП произошло в Тосненском районе Ленобласти. Два человека пострадали

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ДТП с участием четырех машин произошло в понедельник утром, 21 августа, в Тосненском районе Ленинградской области. Об этом сообщила Neva.Today.

По предварительной информации, мужчина за рулем автомобиля «Газель» выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной марки Maxus. После «Газель» врезалась в Mercedes и задела автомобиль Toyota.

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В аварии пострадали водители «Газели» и Maxsus. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.