Происшествия 03 февраля 2024, 19:34 Массовое ДТП произошло в Свердловской области, есть пострадавшие ГИБДД: в Свердловской области столкнулись пять автомобилей, трое пострадали Пресс-служба ГИБДД Свердловской области

Читать 360tv в

Массовая авария произошла 3 февраля на 224-м километре автодороги Екатеринбург — Серов в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, водитель грузовика «Тонар» при обгоне не убедился в безопасности маневра. В результате большегруз столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями.

Реклама

Травмы получили три человека, им оказали медицинскую помощь. В Госавтоинспекции предупредили водителей, что движение на участке трассы открыто только по одной полосе.

Днем в Екатеринбурге произошла массовая авария. В результате столкновения нескольких автомобилей на перекрестке улиц Фурманова и Белинского образовалась огромная пробка.

В четверг, 1 февраля, в Свердловской области столкнувшиеся пять грузовиков и четыре легковушки собрали затор на 78-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень.