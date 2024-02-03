03 февраля 2024, 19:34
Массовое ДТП произошло в Свердловской области, есть пострадавшие
ГИБДД: в Свердловской области столкнулись пять автомобилей, трое пострадали
Массовая авария произошла 3 февраля на 224-м километре автодороги Екатеринбург — Серов в Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По данным ведомства, водитель грузовика «Тонар» при обгоне не убедился в безопасности маневра. В результате большегруз столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями.
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Травмы получили три человека, им оказали медицинскую помощь. В Госавтоинспекции предупредили водителей, что движение на участке трассы открыто только по одной полосе.
Днем в Екатеринбурге произошла массовая авария. В результате столкновения нескольких автомобилей на перекрестке улиц Фурманова и Белинского образовалась огромная пробка.
В четверг, 1 февраля, в Свердловской области столкнувшиеся пять грузовиков и четыре легковушки собрали затор на 78-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень.
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Екатеринбург
Свердловская область
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