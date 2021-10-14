Массовое ДТП произошло в Севастополе

Массовое ДТП произошло сегодня на автодороге пятый километр Балаклавского шоссе — мыс Фиолент в Севастополе. Об этом сообщил «Новый Севастополь».

Водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и врезался в ВАЗ. В результате российский автомобиль отлетел на столб. Иномарка же столкнулась с попутным автомобилем Renault.

«От удара автомобиль Mercedes отбросило влево на встречную полосу движения, и он совершил столкновение с автомобилем Brilliance под управлением женщины 1970 года рождения, который от удара отбросило вправо — на стоящий автомобиль Geely под управлением водителя 1998 года рождения», — рассказала заместитель начальника пресс-службы регионального УМВД России по Севастополю Мария Нажа.