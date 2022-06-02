Массовое ДТП произошло в Севастополе

Четыре машины столкнулись в Севастополе. Два человека пострадали. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России Жанну Марголину.

Автомобиль Toyota врезался в BMW, так как не пропустил его. От удара Toyota вылетела на встречную полосу и столкнулась с Kia. Потом у нее отлетело колесо, которое попало в еще одну Kia.

В итоге получили травмы водители Toyota и BMW. Сейчас они в больнице.