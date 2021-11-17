Массовое ДТП произошло в Самаре. Там произошло столкновение сразу четырех автомобилей. В результате пострадали несколько человек. Об этом сообщил «Царьград».

ДТП произошло на улице Утевской 15 ноября. Как заявили представители ГИБДД, один из водителей нарушил правила дорожного движения.

Водитель Nissan Almera направлялся в сторону улицы Дорожной. Он отказался уступать дорогу машине Infiniti, которая передвигалась по встречной полосе. В результате Infiniti отбросило на Mazda СХ-5 и Chevrolet Lacetti. Водитель и пассажир из Nissan Almera получили травмы.