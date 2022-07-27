Массовое ДТП произошло в Самаре. Два человека пострадали

В Промышленном районе Самары на Ново-садовой улице произошло ДТП с участием четырех машин. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota при повороте налево не пропустил водителя «ГАЗели». От удара иномарку отбросило на Skoda, а затем на Volkswagen.

Водителю «ГАЗели» и его 38-летней пассажирке потребовалась помощь медиков. В настоящий момент в обстоятельствах случившегося разбирается полиция.

Всего за минувшие сутки в Самарской области зафиксировано шесть тяжелых ДТП, в которых 12 человек получили травмы, а один человек погиб.