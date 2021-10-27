Массовое ДТП произошло в Новокузнецке на перекрестке. Там столкнулись автобус, легковушка и внедорожник. Об этом сообщил VSE42.RU.

Авария случилась на пересечении улиц Циолковского и Кутузова, передали «Дни.ру». В результате аварии легковой автомобиль зажало между двумя машинами. Передний и задний бамперы, а также капот и багажник автомобиля пострадали. Водитель внедорожника повредил переднюю часть автомобиля. Автобус значительных повреждений не получил. Информации о пострадавших не поступало. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося.