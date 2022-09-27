Массовое ДТП произошло в Нижнем Новгороде | 360°

Происшествия 27 сентября 2022, 14:33 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Массовое ДТП произошло в Нижнем Новгороде

Читать 360tv в

Три машины столкнулись в Нижнем Новгороде. Авария спровоцировала большую пробку, сообщило издание NewsNN со ссылкой на соцсети.

По данным очевидцев, в аварию попали внедорожники Hyundai и Suzuki, а также BMW. Причины ДТП пока не известны. Информации о пострадавших нет.

Реклама

По данным «Яндекс. Карт», происшествие вызвало пробку на 6,5 километра.

Реклама

0 0 0 0 0 0