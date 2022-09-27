Массовое ДТП произошло в Нижнем Новгороде | 360°

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Массовое ДТП произошло в Нижнем Новгороде

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Три машины столкнулись в Нижнем Новгороде. Авария спровоцировала большую пробку, сообщило издание NewsNN со ссылкой на соцсети.

По данным очевидцев, в аварию попали внедорожники Hyundai и Suzuki, а также BMW. Причины ДТП пока не известны. Информации о пострадавших нет.

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По данным «Яндекс. Карт», происшествие вызвало пробку на 6,5 километра.

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