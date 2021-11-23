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    23 ноября 2021, 23:07

    Массовое ДТП произошло в Майкопе

    МВД по Республике Адыгея: пять машин столкнулись в Майкопе

    Дарья Морозова

    Пять автомобилей столкнулись в Майкопе. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Адыгея.

    Один из водителей не справился с управлением и врезался в два других автомобиля. Водитель одного из них также потерял управление и врезался еще в две машины.

    «В ДТП никто не пострадал. Все автомобили получили механические повреждения. На месте работают дополнительные наряды ГИБДД, движение на данном участке было временно перекрыто», — рассказали в пресс-службе.