Массовое ДТП произошло в Майкопе

Пять автомобилей столкнулись в Майкопе. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Адыгея.

Один из водителей не справился с управлением и врезался в два других автомобиля. Водитель одного из них также потерял управление и врезался еще в две машины.

«В ДТП никто не пострадал. Все автомобили получили механические повреждения. На месте работают дополнительные наряды ГИБДД, движение на данном участке было временно перекрыто», — рассказали в пресс-службе.