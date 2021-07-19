Массовое ДТП произошло в Крыму. Погибли 5 человек

Сразу несколько машин попало в аварию на трассе Севастополь — Ялта в Крыму. В результате ДТП погибли пять человек, включая двоих подростков. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Севастополя.

«На трассе Ялта — Севастополь, в районе горы Гасфорта, произошло ДТП, предварительно, КамАЗ столкнулся с „Москвичом“», — процитировало представителя департамента РИА «Новости».

По информации пресс-службы, в легковушке ехали супруги с двумя детьми. Вся семья погибла, также скончался водитель грузовика. Сейчас на месте продолжают работать медики и правоохранители.

«Руководство, опытные следователи и следователи-криминалисты выехали к месту происшествия в Балаклавском районе города Севастополя, где произошло крупное ДТП. Число пострадавших и жертв уточняется», — заявили в ГСУ СКР по Республике Крым и городу Севастополю.

Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал Life Shot. На снятых очевидцем кадрах можно увидеть разбитые машины. Согласно данным канала, на трассе столкнулось шесть автомобилей.