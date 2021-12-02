Массовое ДТП произошло в Кировском районе Новосибирска

Массовое ДТП произошло на перекрестке улиц Лыщинского и Немировича-Данченко в Кировском районе Новосибирска. Машины столкнулись 30 ноября около 22:00. Об этом сообщил «Царьград».

36-водитель Kia Rio столкнулся с автомобилем Volvo XC90, после чего последний влетел в Toyota Camry — она стояла на парковке. В момент аварии в Toyota не было водителя.

В результате водитель Kia Rio получил серьезные повреждения. Его доставили в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Врачи диагностировали ушиб головного мозга.