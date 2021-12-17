Массовое ДТП произошло в Кемерово

Тройное ДТП произошло в центре Кемерово. Об этом сообщил сайт VSE42.RU со ссылкой на кемеровские сообщества в социальной сети «Вконтакте».

Как рассказали очевидцы, ситуация произошла 15 декабря на улице Терешковой. Легковой автомобиль врезался в «ГАЗель» во время поворота, передали «Дни.ру».

Кроме того, пострадал еще один автомобиль. У одной из машин помялся капот. Информации о пострадавших не поступало. Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия.