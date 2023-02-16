Происшествия 16 февраля 2023, 13:15 Массовое ДТП произошло в Челябинской области

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В среду вечером, 15 февраля, на 1560-м километре автодороги М5 Урал Москва — Уфа — Челябинск произошло массовое ДТП. Об этом написал сайт kursdela.biz со ссылкой на группу «Трасса М5 Уфа-Челябинск» в соцсети Вконтакте.

В этом месте столкнулись сразу четыре автомобиля: УАЗ, «Газель», Hyundai и Нива. По предварительной информации, авария произошла из-за несоблюдения водителями дистанции на дороге.

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В месте ДТП образовалась дорожная пробка. Информации о пострадавших не поступало.

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