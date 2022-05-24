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    24 мая 2022, 18:31

    Массовое ДТП произошло в Челябинске

    Дарья Морозова

    Три машины столкнулись в Челябинске, после чего одна из них въехала в ограждение моста. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГИБДД города.

    «Водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем «Газель», затем врезался в ограждение», — рассказали в пресс-службе.

    «Газель» после этого врезалась еще в одну машину. По предварительным данным, виновник ДТП получил травмы. Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.