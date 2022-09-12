Массовое ДТП произошло под Ростовом-на-Дону. Столкнулись 4 автомобиля | 360°

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Массовое ДТП произошло под Ростовом-на-Дону. Столкнулись 4 автомобиля

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ДТП с участием четырех автомобилей произошло в понедельник, 12 сентября, в районе поселка Рассвет на Новочеркасском шоссе под Ростовом-на-Дону. Об этом написал «Царьград».

Как уточнили в областном УГИБДД, машины получили механические повреждения. На месте случившегося образовался гигантский затор.

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Пострадавших в ДТП не зафиксировано. В ведомстве отметили, что был парализован участок трассы в северном направлении из Ростова-на-Дону в Москву в районе поселков Рассвет и Степной.

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