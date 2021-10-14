Массовое ДТП произошло под Ноябрьском

Массовая авария произошла под Ноябрьском на трассе Сургут — Салехард. Один человек пострадал. Об этом сообщил «Ямал 1» со ссылкой на ГИБДД.

По данным «Ямал-медиа», три машины врезались друг в друга. Водитель одной из них не успели сориентироваться, в результате чего машина улетела в кювет.

К водителю приехала скорая помощь. Остальные участники аварии не пострадали.

Ранее смертельное ДТП с участием грузовика ISUZU произошло в Чите. Водитель не заметил пешехода, который переходил дорогу по зебре.