Массовое ДТП произошло под Екатеринбургом

Авария с участием трех машин произошла на трассе под Екатеринбургом. На данный момент сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах случившегося. Об этом сообщает tagilcity.ru.

По предварительным данным, водитель КамАЗа не справился с управлением на скользкой дороге. Грузовик столкнулся с легковыми автомобилями. Сначала с Toyota, а после врезался в Nissan.

Все участники происшествия утверждают, что не виноваты в случившемся. При этом водитель одного из легковых автомобилей получил травму руки. Однако ехать в больницу пострадавший отказался.