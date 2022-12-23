Происшествия 23 декабря 2022, 08:06 Массовое ДТП произошло перед Низководным мостом во Владивостоке — видео Около 10 машин столкнулись на заснеженной трассе перед Низководным мостом в Приморье

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В Приморском крае на трассе перед Низководным мостом через Амурский залив произошло массовое ДТП. Столкнулись около 10 автомобилей, движение по дороге практически перекрыли, рассказал «ФедералПресс».

Авария произошла на трассе в сторону выезда из Владивостока. Машины столкнулись на заснеженной дороге, некоторые развернулись, видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал Shot. На дороге перед Низководным мостом встали два ряда автомобилей, около 10 штук, образовалась двухкилометровая пробка — одни заработали небольшие вмятины, других ударили с двух сторон. О пострадавших очевидцы аварии не сообщили.

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На Приморский край обрушились сильные снегопады. В поселках Ольга и Кавалерово 21 декабря выпало 4,5 месячной нормы осадков, а 22 декабря слой снега побил рекорды 2015 и 1983 годов соответственно, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Циклон, по его словам, 23 декабря уйдет с территории региона, и погода придет в норму.

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