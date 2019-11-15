Массовое ДТП произошло на Волгоградском проспекте в Москве. Столкнулись 7 машин

Крупная авария произошла в Москве: на Волгоградском проспекте столкнулись семь автомобилей. Как сообщил «360» источник, в ДТП никто не пострадал.

В аварию попали сразу три грузовика и четыре легковушки. Массовое столкновение произошло возле дома № 36. По сообщению источника, движение на этом участке Волгоградского проспекта сильно затруднено. Эту информацию подтверждает сервис «Яндекса».

Источник фото: «Яндекс.Навигатор»

Дорожные полицейские рекомендуют автомобилистам, кто оказался сейчас в этом районе Москвы, использовать альтернативный маршрут. О точной причине аварии, а также о ее виновниках информации пока нет. На месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники госавтоинспекции.