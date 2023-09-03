03 сентября 2023, 13:01
Массовое ДТП произошло на внешней стороне МКАД, пострадал один человек
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД
Сразу несколько машин столкнулись на внешней стороне МКАД, затруднив движение почти на полтора часа. Об этом рассказали в столичном дептрансе.
Столкновение двух машин привело к тому, что один из автомобилей потерял управление и съехал со свой полосы. Это спровоцировало цепную реакцию. ДТП произошло в районе развязки с Новоухтомским шоссе.
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Как рассказали «Известиям» в столичном главке МВД, при аварии пострадал один человек.
Примерно полтора часа городские экстренные службы работали на месте происшествия, чтобы возобновить движение на участке МКАД.
Ранее в Москве задержали водителя, который, будучи пьяным, спровоцировал ДТП со смертельным исходом в районе Хорошево-Мневники.
ДТП
Москва 2023
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