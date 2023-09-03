Происшествия 03 сентября 2023, 13:01 Массовое ДТП произошло на внешней стороне МКАД, пострадал один человек Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД РИА «Новости»

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Сразу несколько машин столкнулись на внешней стороне МКАД, затруднив движение почти на полтора часа. Об этом рассказали в столичном дептрансе.

Столкновение двух машин привело к тому, что один из автомобилей потерял управление и съехал со свой полосы. Это спровоцировало цепную реакцию. ДТП произошло в районе развязки с Новоухтомским шоссе.

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Как рассказали «Известиям» в столичном главке МВД, при аварии пострадал один человек.

Примерно полтора часа городские экстренные службы работали на месте происшествия, чтобы возобновить движение на участке МКАД.

Ранее в Москве задержали водителя, который, будучи пьяным, спровоцировал ДТП со смертельным исходом в районе Хорошево-Мневники.