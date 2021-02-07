Массовое ДТП произошло на трассе М5 «Урал». Столкнулись около 20 машин

Около 20 машин попали в аварию на трассе М5 «Урал» Екатеринбург — Челябинск. Из-за ДТП на дороге образовалась трехкилометровая пробка. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

«Порядка 20 автомобилей пострадали в результате как минимум трех столкновений на автодороге Екатеринбург — Челябинск, в районе Сысерти. Затор образовался со 182-го до 185-го километра трассы. На месте ДТП работают несколько нарядов ДПС. Данных о погибших или раненых пока не поступало», — заявил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он добавил, что авария могла произойти из-за превышения скорости или резкого торможения кого-то из водителей. По одной из версий, одну из машин занесло из-за гололедицы и едущие следом стали биться друг об друга.

Дорожные полицейские организовали реверсивное движение на аварийном участке трассы. Водителям советуют объезжать место ДТП через село Патруши и город Арамиль.