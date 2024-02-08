Эксклюзив 08 февраля 2024, 15:59 Массовое ДТП произошло на северо-западе Москвы Источник «360»: в Москве на въезде в район Строгино произошла массовая авария

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В Северо-Западном округе Москвы в районе Строгино произошла массовая авария. Об этом «360» сообщил источник.

Днем 8 февраля на въезде в район Строгино, напротив магазина «Леруа Мерлен», столкнулись несколько автомобилей.

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В распоряжении «360» появилось видео с последствиями произошедшего. Участниками крупной аварии стали два внедорожника, такси и самосвал. На место ДТП прибыли две машины скорой помощи, автомобили ДПС и пожарные.

Другие подробности уточняются. О пострадавших информации не поступало. Все причины и обстоятельства ДТП установят автоинспекторы.

Ранее водитель легкового автомобиля в неадекватном состоянии наехал на семь машин. ДТП произошло на 37-м километре МКАД на внешней стороне, рассказал источник «360». В результате пострадал один человек.