Эксклюзив 07 марта 2024, 09:12 Массовое ДТП произошло на северо-восточной хорде в Москве Источник «360»: шесть легковушек и минивэн столкнулись на СВХ в Москве Alexey Belkin/Business Online/globallookpress

Читать 360tv в

Массовая авария произошла утром 7 марта на северо-восточной хорде (СВХ) в Отрадном. Как сообщил источник «360» в экстренных службах, ДТП произошло в 08:20.

На магистральной улице в Москве столкнулись шесть легковых авто и минивэн. Информация о пострадавших не поступала, но к месту ДТП прибыла машина скорой помощи. Нескольким людям понадобилась допсихологическая помощь.

Реклама

Медики уже завершили работу. На месте происшествия продолжают оставаться другие специалисты. Причина аварии пока неизвестна.

Накануне, 6 марта, на юго-западе Москвы столкнулись два автомобиля. Пострадали водитель и пассажирка одной из легковушек, их доставили в больницу.