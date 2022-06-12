Массовое ДТП произошло на Щелковском шоссе. Пострадали два человека

На Щелковском шоссе в Москве в районе дома 76 столкнулись сразу пять транспортных средств, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека.

Источник уточнил, что среди пострадавших есть сотрудник ГИБДД. В районе ДТП ограничили движение на четырех полосах.

Официально информацию об аварии пока не подтверждали. Все обстоятельства происшествия уточняются.