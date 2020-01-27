Массовое ДТП произошло на МКАД. Видео

Три человека пострадали в крупной аварии на МКАД, в районе Ясенева. Одного из пострадавших увезли с места ДТП на санитарном вертолете.

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на 37-м километре внутренней стороны МКАД, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ Москвы. Одного из пострадавших вывезли с места происшествия на санитарном вертолете, на борту его сопровождает авиамедицинская бригада, поддерживая и контролируя его состояние.

Источник фото: пресс-службы департамента ГОЧСиПБ

По информации РИА «Новости», столкнулись пять автомобилей, один человек погиб.

РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев пишет, что сначала с «газели» на крышу такси упал лед. Когда водители вышли разбираться, их сбил мусоровоз.

Из-за крупной аварии оперативные службы ограничили проезд на МКАД.

Источник фото: пресс-службы департамента ГОЧСиПБ

«На внутренней стороне 38-го километра МКАД в районе Ясенево авария. На месте работают оперативные службы. Движение затруднено на несколько километров, проехать можно только по крайней левой полосе. Выбирайте пути объезда», — сообщил ЦОДД в Twitter.

Пользователи «Яндекса» также пишут, что проехать можно только по левой полосе. Из-за ограничения движения на МКАД образовалась девятикилометровая пробка. Движение замедлено практически от съезда с Липецкой улицы.