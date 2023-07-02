Происшествия 02 июля 2023, 17:13 Массовое ДТП произошло на МКАД у съезда на Калужское шоссе Дептранс Москвы: два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на 41-м километре МКАД

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В столице три автомобиля не поделили дорогу. Авария случилась на внешней стороне 41-го километра МКАД в районе съезда на Калужское шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В пресс-службе ведомства уточнили, что участниками массового дорожно-транспортного происшествия стали два грузовых автомобиля и легковушка. Прибывшие на место городские оперативные службы устанавливают все причины и обстоятельства аварии.

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На опубликованном дептрансом видео можно заметить, что движущийся по дороге легковой автомобиль внезапно остановился, а следующая за ним спецтехника, не успев затормозить, въехала ему в бампер, после этого третья грузовая машина врезалась во вторую.

Других подробностей пока нет. О пострадавших ничего не известно. Автомобилистов предупредили о затрудненном движении в сторону съезда на улицу Павла Фитина, а также попросили выбирать пути объезда.

Ранее водитель протаранил припаркованный грузовик на юге Москвы.