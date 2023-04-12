Эксклюзив 12 апреля 2023, 05:55 Массовое ДТП произошло на МКАД Источник «360»: четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД в Москве РИА «Новости»

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Массовое ДТП произошло на 66-м километре МКАД. Об этом сообщил источник «360». По его данным, перекрыто три полосы движения.

ДТП произошло в северо-западном административном округе столицы на внутренней стороне МКАД. По данным источника «360», на трассе столкнулись четыре автомобиля.

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На месте происшествия работают оперативные службы города. Как сообщил источник «360», один из столкнувшихся автомобилей — это КамАЗ. Водителя этого транспортного средства зажало в машине. Спасатели деблокируют его.

Данные о пострадавших уточняются. Специалистам предстоит установить, что стало причиной массового ДТП.