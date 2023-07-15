Происшествия 15 июля 2023, 18:22 Массовое ДТП произошло на Минском шоссе в Москве Дептранс Москвы: на Минском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей Фото: freepik.com

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Несколько машин столкнулись в субботу, 15 июля, на Минском шоссе в столице. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

В ведомстве уточнили, что массовая авария случилась на 19-м километре Минского шоссе.

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Прибывшие на место городские оперативные службы устраняют последствия дорожно-транспортного происшествия, а также выясняют все причины и обстоятельства его возникновения.

О пострадавших пока информации нет. Движение в районе ДТП затруднено. По этой причине москвичей призывали выбирать пути объезда.

Ранее в Западном округе Москвы ночью 15 июля пострадала девушка в аварии. Она угодила под машину, когда пересекала проезжую часть на электромасокате.