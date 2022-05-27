Массовое ДТП произошло на М5, возле Люберец. Видео

Массовое ДТП с участием более чем 10 машин произошло в районе Люберец, три человека пострадали. Об этом «360» сообщили в пресс-службе подмосковного МВД.

«На 26-м километре автодороги М5 „Урал“ произошло ДТП. По предварительной информации, у грузового автомобиля произошла неисправность тормозной системы, в результате чего произошло столкновение с машинами», — сообщили в пресс-службе МВД.

По данным правоохранителей, пострадали как минимум три человека. На месте работают сотрудники ДПС.