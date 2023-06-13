Происшествия 13 июня 2023, 17:55 Массовое ДТП произошло на Дублере Курортного проспекта в Сочи

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Авария с участием восьми машин произошла накануне в тоннеле № 3 на Дублере Курортного проспекта в Сочи. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ФКУ «Черноморье».

В ведомстве рассказали, что в течение получаса движение было восстановлено. В аварии никто не пострадал.

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С небольшой разницей во времени в другом подземном коридоре также столкнулись машины. Причины происшествий выясняются.