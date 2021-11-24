Массовое ДТП произошло на Бауманском мосту в Пензе. Об этом сообщил «Пенза-Пресс» со ссылкой на группу «СОВА ПЕНЗА АВТО» в социальной сети «ВКонтакте».

Ситуация произошла сегодня, 24 ноября, в микрорайоне Терновка. Там столкнулись три автомобиля. У одного из них сильно пострадала задняя часть. Официальных данных о случившемся не поступало.

Ранее ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Карелии. Из-за заснеженной дороги водитель не справился с управлением и съехал в кювет.