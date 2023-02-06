Происшествия 06 февраля 2023, 18:51 Массовое ДТП произошло из-за гололеда на трассе Минеральные Воды — Кисловодск

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Несколько аварий с участием 23 автомобилей произошло на трассе Минеральные Воды — Кисловодск в Ставропольском крае. Об этом сообщил NewsTracker со ссылкой на данные краевой прокуратуры и краевой Госавтоинспекции.

На дороге 6 февраля произошло 16 ДТП. Первая авария случилась около восьми утра. Водитель Opel врезался в LADA Granta, после чего столкнулся с грузовиком MAN. В результате фура встала поперек дороги.

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«Пытаясь удержать автомобили, не выдерживая дистанцию, и по причине той же зимней скользкости, в течении нескольких минут произошли еще 12 ДТП», — отметили в Госавтоинспекции.

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В результате четыре человека получили травмы. Их госпитализировали. Ситуацией заинтересовалась прокуратура региона.