Массовое ДТП под Сургутом показали на видео

Массовое ДТП с участием 22 машин произошло утром 31 марта в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа, на подъезде к Сургуту. Видео на своем YouTube-канале показал городской информационный портал Нижневартовска.

Причиной происшествия стали погодные условия и плохое состояние трассы. Три водителя получили ранения, сотрудники ДПС работают на месте, выясняя обстоятельства ДТП.

Накануне водитель фуры не справился с управлением на трассе Казань — Зеленодольск и въехал в заправочную станцию, снеся терминал с газовой колонкой. Он объяснил происшествие тем, что пытался уйти в сторону от удара с легковыми автомобилями, которые резко остановились перед ним на заснеженной дороге.

Также в Тюменской области 30 марта перекрыли федеральную трассу после столкновения легкового автомобиля с фурой.