Эксклюзив 20 января 2024, 15:43 Массовое ДТП почти парализовало движение на участке Брестско-Калужского перегона в Москве Источник «360»: 5 машин столкнулись на Брестско-Калужском перегоне в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

ДТП с участием сразу пяти автомобилей произошло на 1-м километре Брестско-Калужского перегона А107. О происшествии в московском поселении Щаповское сообщил источник «360».

Столкнувшиеся машины перекрыли две полосы, практически парализовав движение. На место прибыли сотрудники полиции.

Реклама

В результате ДТП пострадал один человек. Его осмотрели медики скорой, от госпитализации пострадавший отказался, добавил собеседник «360».

Все обстоятельства и причины аварии устанавливаются.