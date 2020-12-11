Массовое ДТП из-за спецтехники произошло во Владивостоке. Пострадали 4 человека
ДТП произошло в районе дома №21 на Русской улице. Водитель спецтехники не справился с управлением, когда ехал в сторону города с улицы Маковского. Машина врезалась в автомобили, ехавшие по встречной полосе.
«Предварительно установлено, что механические повреждения получили 16 автомобилей, в том числе пассажирский автобус. Пострадали водитель и пассажир спецтехники, их зажало в салоне транспортного средства», — сообщила пресс-служба управления МВД России по Приморскому краю.
В ведомстве добавили, что во время аварии травмы получили пассажиры автобуса. Пострадали бабушка и ее 14-летний внук. Врачи обнаружили у подростка перелом ноги. Потерпевшим оказывают всю необходимую помощь врачи.
Сейчас на месте работают медики, сотрудники ГИБДД и МЧС. Все обстоятельства и причины продолжают выяснять.