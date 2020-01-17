17 января 2020, 11:29
Массовое ДТП из 15 машин произошло под Краснодаром. Есть погибший
Сегодня 17 января на трассе недалеко от Адыгейска столкнулись 15-18 автомобилей. По предварительной информации, в аварии скончался один человек, еще троих госпитализировали. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Адыгее.
Инцидент произошел около семи часов утра. Предполагается, что причиной ДТП могла послужить плохая дорога. В момент аварии на улице был туман, а на дороге гололедица.
В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают детали происшествия. На место ДТП прибыли аварийные службы, министр внутренних дел Адыгеи Владимир Алай и руководство ГИБДД республики.