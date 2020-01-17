Массовое ДТП из 15 машин произошло под Краснодаром. Есть погибший

Инцидент произошел около семи часов утра. Предполагается, что причиной ДТП могла послужить плохая дорога. В момент аварии на улице был туман, а на дороге гололедица.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают детали происшествия. На место ДТП прибыли аварийные службы, министр внутренних дел Адыгеи Владимир Алай и руководство ГИБДД республики.