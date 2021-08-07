Массово отравившихся школьников сняли с поезда на Кубани

20 школьников отправили в больницу из поезда Мурманск — Адлер на Кубани. У них подозревают кишечную инфекцию.

Об этом сообщил сайт Северо-Кавказской железной дороги.

«Сегодня, по предварительной информации, 20 детей, следующих в составе двух организованных групп в поезде № 225 Мурманск — Адлер, были госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края с подозрением на кишечную инфекцию», — говорится в сообщении.

Медработники осмотрели остальных детей. Симптомы инфекции нашли еще у 15, но они продолжили поездку. Всего в поезде находились около 250 детей.