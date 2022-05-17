Массовая потасовка на детской площадке в Подмосковье окончилась поножовщиной. Видео

Несколько человек подрались в деревне Сапроново. Конфликт разгорелся на детской площадке. Кадры с места событий попали в распоряжение «360».

Один из участников драки умер. Двое других получили травмы. Их госпитализировали. Врачи зафиксировали у них колото-резаные раны. Травмированные участники драки — мужчины в возрасте 32 и 37 лет.

Камеры зафиксировали начало конфликта. На кадрах видно, что двое мужчин подошли к небольшой компании. Драка завязалась почти сразу. Мужчины сначала несильно толкались. Их попытался разнять один из участников компании. Однако почти сразу столкновения усилились.

Мужчины стали драться небольшими группами. Часть участников начала использовать грубую силу. Чуть позже группы перемешались. Конфликт вышел за пределы площадки и переместился на соседний газон. Одного мужчину повалили на землю и начали пинать ногами. Другой участник драки попытался уйти с места конфликта, но остался подождать соучастников.

Причины драки пока неизвестны. Также не разглашается состояние остальных участников конфликта.