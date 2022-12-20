Происшествия 20 декабря 2022, 17:06 Массовая гибель собак произошла в Ростове-на-Дону из-за догхантеров

Читать 360tv в

В Ленинском районе Ростова-на-Дону стали массово погибать собаки. Местные жители связывают данное происшествие с деятельностью догхантеров. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Ростов Вкурсе».

Один из местных жителей рассказал, что недавно на улицах начали появляться приманки для собак в виде хлеба или колбасы. Злоумышленники начиняют их отравой, лекарствами от туберкулеза и битым стеклом, из-за чего погибают не только уличные, но и домашние собаки.

Реклама

Выявить отравление можно по тяжелому дыханию у животного, отказу от еды и слюне с кровью. Наступает оно очень быстро, из-за чего стоит чутко относиться к поведению и самочувствию своего питомца и незамедлительно обращаться к ветеринару в случае проблем.

Реклама