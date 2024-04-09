Происшествия 09 апреля 2024, 19:19 Массовая гибель рыбы произошла в деревне Новой Москвы Прокуратура проведет проверку по факту массовой гибели рыбы в Дудкино Прокуратура Москвы / Telegram

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Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проведет проверку в связи с массовой гибелью рыбы на одном из прудов в деревне Дудкино в Новомосковском административном округе столицы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На опубликованных кадрах видно, что несколько десятков особей рыбы погибли и находятся рядом с берегом водного объекта.

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«Прокуратура в ходе проверки установит причины и обстоятельства произошедшего, примет меры реагирования при наличии оснований», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что к проверке привлекли специалистов Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, которые отобрали пробы воды на анализ.

В декабре 2023 года массовая гибель рыбы произошла в реке Уче в Мытищах. С жалобами на гнилостный запах в Минэкологии Московской области обратились жители населенных пунктов Марфино и Лысково.