Эксклюзив 20 февраля 2023, 12:44 Массовая драка в отеле Петербурга попала на видео Появилось видео массовой драки в отеле «Гамма» в Петербурге

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Массовая драка случилась в петербургском отеле «Гамма». По предварительной информации, есть пострадавшие. «360» публикует видео с места происшествия.

Как уточнил источник «360», конфликт произошел 18 февраля. В нем участвовали, по разным данным от 30 до 50 человек. В какой-то момент люди даже открыли огонь, началась суета.

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Полиция приехала на место происшествия, стражи правопорядка обнаружили в отеле три гильзы с надписью 45 Rubber, бинты с кровью. Известно, что в этот день там проходил праздник по случаю пятилетия гостиницы.

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Издание 78.ru уточнило, что по крайней мере три человека пострадали. У одного из них врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей шеи и головы, у другого — рану поясничной области. Источник «360» добавил, что все отказались от медицинской помощи. Также никто не стал писать заявление в правоохранительные органы. По факту произошедшего открыто уголовное дело.