Массовая драка у ночного клуба в Тюмени попала на видео

Массовая драка произошла возле ночного клуба MeKing в Тюмени. Очевидцы опубликовали в социальных сетях видео с потасовки.

Ролик появился в группе Tyumen Times во «ВКонтакте». По данным автора поста, драка произошла в ночь с 4 на 5 сентября.

«Ночные заведения в Тюмени открыли совсем недавно. Публика соскучилась и сразу пошла в бой!» — написано под постом.

На кадрах видно, что в драке принимали участие порядка 20 человек, в том числе и девушки. Причины конфликта пока неизвестны. В пресс-службе УМВД по Тюменской области рассказали Ura.ru, что проводят проверку по факту массовой драки. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося и ищут участников конфликта.

За последнее время в разных регионах России участились массовые драки, в том числе с участием мигрантов. Из-за этого в Госдуме предложили внести поправки, которые ужесточат наказание за мелкое хулиганство. Авторы идеи уверены, что нынешние штрафы в размере от 500 до 1000 рублей слишком низкие, чтобы остановить нарушителей. Штрафы нужно повысить до пяти тысяч рублей — такая сумма уже заставит нарушителей задуматься о последствиях.